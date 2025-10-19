İSTANBUL 18°C / 11°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı... ''Her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.

19 Ekim 2025 Pazar 20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman'ı tebrik eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

