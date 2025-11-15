İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümü sebebiyle paylaştığı mesajda 'Millî davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.' dedi.

Haber Merkezi15 Kasım 2025 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Millî davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42'nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Millî davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.".

