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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım: Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

18 Mayıs 2025 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım: Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı acıları hüzünle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırım Tatar Sürgünü'nün 81'inci yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81'inci yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yâd ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."
  • Erdoğan
  • Kırım Tatar Sürgünü
  • Türkiye yanında

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