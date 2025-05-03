Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Lefkoşa'yı, Girne'yi, Gazi Mahusa'yı ve her bir kardeşimi yürekten selamlıyorum. Akdeniz'in kalbinde, geçmişle geleceğin buluştuğu bu güzel topraklarda sizlerle buluşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biraz önce cumhuriyet yerleşkemizin meclis binasının açılışını yaptık. Şimdi de TEKNOFEST vesilesi ile sizlerle bir aradayız. Kıbrıs'ta teknoloji rüzgarı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kıymetli gençler teknolojide bir dünya markası olan TEKNOFEST'in 11.sini Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. 47.865 yarışmacı başvurdu. Ödül alan gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Yarışmaya katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim.

'KIBRIS TÜRKÜ OLARAK BU TOPRAKLARDA EV SAHİBİYİZ"

Burada sergilenen eserler, başarılan işler, gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net ortaya koyuyor. Her biri emek ve özen içeren bu eserlerin Kıbrıs'ta sergilenmesi ayrı bir önem taşıyor. Bir milletin, iki devletin, ortak istikbaline doğru attığı önemli bir adımdır. Biz Türk milleti, ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Adanın her metrekaresinde izimiz, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençleriyle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik eserlerimizle inşallah burada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan şehitlerime rahmet diliyorum.

Tam bağımsız Türkiye idealimizi fiile çıkartmak için yerli ve milli teknoloji hamlemizi ortaya çıkardık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz paydada en büyük paylardan birisi şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar'a aittir. Bu yola koyulduğumuzda, bize yapamazsınız diyenlere en büyük cevabı sizlerle veriyoruz.