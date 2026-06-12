Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de "Selimiye Camisi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Karşımda muhteşem bir katılım var. 32 bin kişi şu anda karşımda.

Edirne er meydanlarında asırlardır yankılanan dualardır.

Balkanlara açılan kapımız, fetihlerin karargahıdır. Bugün tarihin huzurunda Edirne'ye birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Selimiye'ye bir yüz sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. pic.twitter.com/gvvDG63h6j — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 12, 2026

4 yıl süren restorasyon sürecimiz, Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu.

Selimiye Camii, gökyüzüne uzanan 4 zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir

Edirne, Balkanlara açılan kapımız, fetihlerin karargahıdır. Bugün tarihin huzurunda Edirne'ye birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz

Toplam 1,3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirnemize kazandırıyoruz.

Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz.

"TARİH BİLMEZ ŞUURSUZLARA RAĞMEN..."#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez şuursuzlara rağmen, tarihi yadigârlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/18D1fAIqUA — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 12, 2026

Yıllarca hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığımız çalışmalara başladı. 2027'nin sonunda Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız

Balkan Savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden bölüme özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik

Yargılamaların daha etkin ve hızlı yürütülebilmesi için Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi'ni kurduk.

Bir zamanlar bizim insanımız tedavi için Batı'ya giderken, şimdi yurt dışından milyonlarca hasta ülkemize geliyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Son 23 yılda Edirnemize 390 milyar liralık yatırım yapmıştık. Bugün bu rakamı çok daha yükseğe çıkarmış bulunuyoruz. pic.twitter.com/YXA5la3eY7 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 12, 2026

Gazze ve Lübnan'da siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor.

Aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok.

Terörsüz Türkiye sürecimizde, ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretineyiz.

Henüz bir kriz çözülmeden, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlılarını bastırığı günler yaşıyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Terörsüz Türkiye sürecimizde, ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretineyiz. pic.twitter.com/DKvqqTQLxE — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 12, 2026

CHP'YE SERT TEPKİ: SİYASİ PARTİ DEĞİL SANKİ DÖVÜŞ KULÜBÜ

Haberlere baktıkça, Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde.

Herkes, bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmadan bahsediyor."

Hırsları boylarını aşan şahsiyetlere sormak lazım, hayırdır siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi?