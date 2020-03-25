İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4602
  • EURO
    6,9792
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89063
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleri! Vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz
Güncel

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleri! Vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan 'İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız.' açıklamasını yaptı.

25 Mart 2020 Çarşamba 18:37 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:52
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık." dedi.

Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak. Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak."

Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılacağını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

THY, yolcu uçaklarıyla da kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'
Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.