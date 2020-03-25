Başkan Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleri! Vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz

25 Mart 2020 Çarşamba 18:37 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık." dedi.

Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak. Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak."

Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılacağını bildirdi.

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