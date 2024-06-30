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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

'Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2024 Pazar 16:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."

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