İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9463
  • EURO
    7,544
  • ALTIN
    378.385
  • BIST100
    98945.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 ile mücadelede birlik çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 22:17 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 22:18
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi.


Sağlıkçılar nöbette 'şifa' boş vakitlerinde 'iyilik' dağıtıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.