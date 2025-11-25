Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'küçük kıyamet' vurgusu: Kadına şiddet insanlığa ihanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Akıl, vicdan, ahlak ve izan sahibi hiçbir erkeğin de anne, eş, kardeş evlat olarak hayatı paylaştığı kadınlara karşı menfi bir tutum içinde olması düşünülemez.

Önce insan diyen, devlet felsefesinin temeline insanı yerleştiren bir inancın mensupları olarak böylesi bir tavır zaten bize yakışmaz.

Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim.

Bu konuda siyasi hayatım boyunca büyük bir hassasiyet ve kararlılık içinde oldum. Bundan geri adım atmayacağız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterimhttps://t.co/lB0YPSV1ZW pic.twitter.com/cWqcZmelq8 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 25, 2025

Her türlü şiddetin mağduru olan kadınlar, itirazlarını yükselttikçe inşallah değişim daha hızlı gerçekleşecektir.

Açıkça söylemek gerekirse, kadına ve çocuğa şiddet sorununu rakamlar veya istatistikler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. Avrupa ülkelerine göre biz, çok çok ilerideyiz. Bize örnek gösterilen Avrupa ülkelerinin yapamadığı önleyici ve koruyucu düzenlemeleri hayata geçirmiş bir ülkeyiz.

Tek bir hanım kardeşimiz bile, şiddete uğruyor, şiddet kurbanı oluyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir.

Biz meseleye tamamen insan merkezli bakıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılara rağmen şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsünü hissediyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akıl sahibi hiçbir erkeğin de hayatı paylaştığı kadınlara karşı menfi bir tutum içinde olması düşünülemez. Siyasi hayatım boyunca büyük bir hassasiyet ve kararlılık içinde oldum inşallah bundan geri adım atmayacağızhttps://t.co/lB0YPSV1ZW pic.twitter.com/5pnDj2Js7L — Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 25, 2025

Dünyada her gün binlerce insan, bilhassa kadın ve çocuklar, farklı sebeplerle fiziki ya da psikolojik şiddete uğruyor.

İsrail'in son iki yılda Gazze'de katlettiği çocukların sayısı 20 binin üzerinde. Gazze soykırımında şehit olan 70 bin Filistinlinin 3'te ikisini maalesef kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Gazzeli kadınlara yönelik barbarlık son 2 yılda şahit olduğumuz üzere hak ettiği tepkiyi görmedi.

İsrail'in üzerinde ne yazık ki işlediği cinayetlerin vahametiyle orantılı bir baskı kurulamadı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele asla istatistikler değildir. Burada esas mesele candır. Merhum Neşet Ertaş'ın, "kadınlar insandır, biz insanoğlu" dediği o yüce ruhtur. Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddet kurbanı oluyorsa bu küçük kıyametin koptuğunun habercisidir pic.twitter.com/GKHdc8uKrp — Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 25, 2025

Türkiye olarak ülkemizde olduğu gibi dünyada da kalıpları zorlamaya, ezberleri değiştirmeye, konformistlerin rahatını bozmaya devam edeceğiz.

Zalimin de mazlumun da kimliğine bakmadan hakkı savunacak, hakikatleri her platformda gür bir seda ile haykıracağız.

Şiddet kişi ile sınırlı bir hadise değildir. Şiddet tüm toplumu ilgilendiren, tüm toplumu enfekte eden bir meseledir. Müdahale edilmeyen her şiddet olayı toplumda mayalanıyor.

Dijital dünyadan doğan tehditler giderek artarken çocuklara kol kanat germek sadece annelerin değil babaların da birincil görevidir.

2002'de kadınların iş gücüne katılım oranı %27,9'du. 2025 Eylül ayı itibarıyla %35,7'ye yükseldi. 2002 genel seçimlerinde kadın milletvekillerinin sayısı 24'tü. 2023 Mayıs seçimleriyle kadın milletvekillerinin sayısı 119'a yükseldi.

Birincil önleme faaliyetleri kapsamında şiddetin henüz ortaya çıkmadan bertaraf edilebilmesi amacıyla 6,8 milyon kişiye eğitim verdik.