Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı imam hatip okulları ile Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı.

İstanbul'daki temaslarını sabah saatlerinde Çamlıca Camii ziyaretiyle sürdüren Başkan Erdoğan, genç hafızların icazet töreninde sevincine ortak oldu.

Programda Erdoğan, Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini tilavet ederek katılımcılara hitap etti.

Camide gerçekleşen tören, manevi atmosferiyle dikkat çekerken Başkan Erdoğan'ın tilaveti katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.