  • Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti
Güncel

Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Üsküdar'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı imam hatip okulları ile Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı. Merasimde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

AA24 Nisan 2026 Cuma 14:05
Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı imam hatip okulları ile Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrenci için düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı.

İstanbul'daki temaslarını sabah saatlerinde Çamlıca Camii ziyaretiyle sürdüren Başkan Erdoğan, genç hafızların icazet töreninde sevincine ortak oldu.

Programda Erdoğan, Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini tilavet ederek katılımcılara hitap etti.

Camide gerçekleşen tören, manevi atmosferiyle dikkat çekerken Başkan Erdoğan'ın tilaveti katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Program, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin aileleri ve davetlilerin katılımıyla devam ederken, merasimde duygusal ve coşkulu anlar yaşandı.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • hafızlık
  • icazet
  • merasim

