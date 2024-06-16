Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.
Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum.
Bayramımız mübarek olsun."
Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2024
Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum.
Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/CisfanDJVT