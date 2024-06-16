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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.' dedi.

16 Haziran 2024 Pazar 07:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.

Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum.

Bayramımız mübarek olsun."

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