Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.

Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum.

Bayramımız mübarek olsun."