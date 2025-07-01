Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Leman dergisinin hadsiz karikatürü hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mizah kisvesiyle yapılan apaçık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Nitekim bu nefret suçuyla ilgili emniyetimiz ve yargımız hemen harekete geçmiş, bahse konu dergi toplatılmış, gerekli süreçler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu milletin değerlerinden yoksun kimi edep ve adap bilmez ahlaksızların Rasulüekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Rasulullah Efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir." dedi.