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  • Başkan Erdoğan'dan Leman'ın alçaklığına tepki: Apaçık bir provokasyondur
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Başkan Erdoğan'dan Leman'ın alçaklığına tepki: Apaçık bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leman paçavrasının ahlaksız paylaşımıyla ilgili, 'Mizah kisvesiyle yapılan apaçık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Rasulullah Efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız.' ifadelerini kullandı.

AA1 Temmuz 2025 Salı 16:21 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Leman'ın alçaklığına tepki: Apaçık bir provokasyondur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Leman dergisinin hadsiz karikatürü hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mizah kisvesiyle yapılan apaçık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Nitekim bu nefret suçuyla ilgili emniyetimiz ve yargımız hemen harekete geçmiş, bahse konu dergi toplatılmış, gerekli süreçler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

"PEYGAMBERLERİMİZE KÜSTAHLIK EDENLER BUNUN HESABINI HUKUK ÖNÜNDE VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu milletin değerlerinden yoksun kimi edep ve adap bilmez ahlaksızların Rasulüekrem Efendimize yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Rasulullah Efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir." dedi.

  • cumhurbaşkanı Erdoğan
  • başkan erdoğan
  • leman dergisi

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