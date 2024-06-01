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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı
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Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun yazılı bulunduğu bir görsele de yer verdi.

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