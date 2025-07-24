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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca paylaşılan mesajında, bugünün aziz milletin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Lozan'dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir. Barışı, işbirliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız. Lozan Barış Antlaşması'nın 102'nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • lozan
  • anlaşma

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