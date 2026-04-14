  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Magyar'a tebrik telefonu! İkili ve bölgesel meseleler masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçilmiş Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.

AA14 Nisan 2026 Salı 17:06
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin, gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki işbirliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

İki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirten Erdoğan, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

