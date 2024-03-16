Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurların toplu sözleşme ikramiyesini iptal ettiren CHP'ye tepki: Budamaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;



* Bu bereketli iftar sofrasında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün 6. orucunu tuttuğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif'i hüzünlü karşıladık, hüzünlü yaşıyoruz.

* Şu an Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında, kelimelerin kifayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor.

* Adalete, barışa, dayanışmaya, mazlumlar için yardımlaşma seferberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.

* Rabbim Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun.

* Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz.

* "İşçinin ücretini teri kurumadan önce ödeyiniz" buyuran bir inancın mensupları olarak zaten başka türlü hareket etmemiz beklenemez.

* Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme bir diğer prensibimizdi. Özellikle son yıllarda üst üste yaşadığımız salgından bölgesel savaşlara küresel ekonomik krizden asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerine rağmen bu duruşumuzdan taviz vermedik.

* Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız.

* İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde yüzde 15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise yüzde 74 oranına yükseldi.

* Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.

* (Toplu sözleşme ikramiyesi) Memurlarımızın haklarını genişletmek için gayret ederken muhalefetse bunları Anayasa Mahkemesine götürerek budamaya çalışıyor.

* Yedinci dönem kamu toplu sözleşmesi ile üye sayısı %2'yi geçen sendikaların mensupların aylık 538 TL ödeme yapıyordu ancak bu düzenleme ana muhalefet partisinin başvurusunda dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından geçenlerde iptal etti.

* Bu iptal karıyla ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimiz maalesef 345 TL daha az aylık alacak. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Bu yanlışın müsebbiplerine sizler de gereken cevabı vermelisiniz.