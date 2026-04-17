Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merhum Özal için anma mesajı: Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı 33. ölüm yıl dönümünde bir mesaj ile andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.