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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili'nin Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 22:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veladet-i Nebi'nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyorum. Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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