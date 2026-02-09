İSTANBUL 11°C / 5°C
Yıl dönümü için anlamlı jest! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye 57 gül...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.

9 Şubat 2026 Pazartesi 10:37
Yıl dönümü için anlamlı jest! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye 57 gül...
ABONE OL

Erdoğan'ın, ATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.

Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN, MHP'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel hazırlanan tebrik çiçeği aranjmanı gönderdiğini belirtti.

Şanlı Türk bayrağını taşıyan bu özel çiçek aranjmanının, MHP'nin 57. yılına atfen 57 adet kırmızı gülden oluştuğunu hatırlatan İnan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakımız, kökü mazide, gözü atide olan büyük Türkiye hayalinin teminatı, dünyanın çarpık düzenine karşı hakkın ve hakikatin en gür sesidir. Türk siyasetinin koca çınarı Milliyetçi Hareket Partisinin şanla ve şerefle 57. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birliğimiz ebedi, kardeşliğimiz ezeli olsun."

