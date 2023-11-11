Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millî Ağaçlandırma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günümüzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün ülkemizin 2023 farklı noktasında milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor, her ilimizde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz.

Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin dünya gündeminden düşmediği bir dönemde havanın, suyun, toprağın, ağacın ve vârisi olduğumuz bütün güzelliklerin korunması için çalışıyoruz.

Rabbimizin bize emaneti olan tabiata sahip çıkarak gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmayı hedefliyoruz.

"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bir fidan dikin." emrine uyarak ağaçlandırma, ormancılık ve millî park projeleriyle daha yeşil bir Türkiye hedefine doğru adım adım ilerliyoruz.

Son 22 yılda:

Yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Orman alanımızı 2 buçuk milyon hektar artırdık.

Tabiat parkı sayımızı 17'den 266'ya çıkardık.

Bugün dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biriyiz. BM listelerinde Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyoruz.

"Türkiye Yüzyılı'na Nefes" sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmalara her gün yenilerini eklerken milletimizin de bizlerle aynı heyecanı paylaştığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Bugün "ne kadar çok ağaç dikersek geleceğe o kadar büyük miras bırakmış oluruz" diyerek ağaç dikme alanlarına koşan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.