25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millî Aile Haftası mesajı: Kararlılıkla sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millî Aile Haftası mesajı: Kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Aile Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, ailenin millî ve manevi değerlerin muhafaza edildiği bir okul hükmünde olduğunu belirtecek, 'Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum' şiarıyla aile müessesesinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik kararlı çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayının son haftası vesilesiyle kutlanan Millî Aile Haftası dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında aile müessesesinin önemine dikkat çekerek bu yapının korunmasına yönelik kararlılık vurgusu yaptı.

"AİLE BİR OKUL HÜKMÜNDEDİR"

Millî Aile Haftası'nın tüm aileler ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin toplumsal ve kültürel süreklilikteki rolünü şu sözlerle ifade etti:

"Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, millî ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir."

"ÇABALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Devletin aileyi güçlendirme vizyonuna da değinen Erdoğan, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak, gelecek döneme ilişkin politikalardaki hassasiyeti ve kararlılığı net bir şekilde ortaya koydu.

