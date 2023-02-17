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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

AA17 Şubat 2023 Cuma 21:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. ayetinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.


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