Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı' kapsamında Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İsrail saldırılarını genişleterek sürdürüyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayıyor

Gazze'de uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için müzakere sürecini başlatmak olmalı

İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz

Kısa vadede Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak her zamankinden daha fazla önem kazandı

Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır.

İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir

Lübnan'dan sonra Suriye'de İsrail saldırganlığının yeni hedefi oldu.

Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz

Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız