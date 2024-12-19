Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı' kapsamında Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'da konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
İsrail saldırılarını genişleterek sürdürüyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayıyor
Gazze'de uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için müzakere sürecini başlatmak olmalı
İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz
Kısa vadede Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak her zamankinden daha fazla önem kazandı
Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır.
İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir
Lübnan'dan sonra Suriye'de İsrail saldırganlığının yeni hedefi oldu.Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum
Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz
Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız