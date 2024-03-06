Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'siyasi şantaj' tepkisi: Milletimiz sandıkta zübük siyasetçilere itibar etmez

Başkan Erdoğan, partisinin Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen Malatya mitinginde vatandaşlara hitap etti.

"Ecdadın mirasına sahip çıkan, erenlerin yoluna baş koyan evliyalar yurdu, aşıklar memleketi, güzelliği dillere destan" olarak nitelediği Malatya ile bir kez daha kucaklaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, geçen yıl yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na destek veren Malatya'ya teşekkür etti.

Erdoğan, "Malatya yine sandıkta destan yazdı. Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız. Biz de inşallah bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle Malatya'da Cumhur İttifakı'nı rekor bir oya taşıyacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Malatya'nın bugüne kadar kendilerini hiçbir mücadelede yalnız bırakmadığını dile getiren Erdoğan, bu defa da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya'yla birlikte yol yürümekten şeref duyduklarını söyledi.

Erdoğan, "Kartal konar Beydağı'nın başına, kurban olam toprağına taşına, yedi iklim dört köşeyi dolaştım, rastlamadım Malatya'nın eşine. Bizim gönlümüz eşi bulunmaz Malatya'dan ayrılmaz." ifadelerini kullandı.

Malatya türküsünün, "Deli gönül çirkine bel bağlama, sevdiğin yar Malatya'ya değmeli." sözlerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu türküde olduğu gibi Malatyalı kardeşlerim, kimin kendisine gönül verdiğini, kimin şahsi hesaplar peşinde koştuğunu çok iyi biliyor. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı köşeli olur, karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı, Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Hak ve özgürlük alanını genişleterek kendini öz yurdunda garip bırakmak isteyenlere dersini vereni Malatya terk eder mi? Dünyada başı dik şekilde dolaşmasını sağlayanı, bayrağının hep dalgalanması ve ezanlarının hiç susmaması için çalışanı Malatya ihmal eder mi? Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren, evi, iş yeri hasar gören kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?"

Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerde hayatını kaybeden 53 bin kişiyi rahmetle andı.

Asrın felaketinde Malatya'da 78 bine yakın konut, 25 bini aşkın köy evi, 27 bini aşkın ahır ve ticari alanın zarar gördüğünü hatırlatan Erdoğan, geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehre 85 bine yakın çadır gönderdiklerini, 36 bini aşkın konteyner kurduklarını anlattı.

- "70 BİN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ"

Yapılan çalışmalar sonunda Malatya'da 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibinin belirlendiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, şehir merkezindeki meydan ve iş yeri düzenlemelerini yapıyor. Yeni Cami çevresinde, Buğday Pazarı civarında, Akpınar Meydanı Emeksiz Caddesi arasından İnönü Caddesi boyunca Valilik çevresinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeşilyurt'ta da pek çok mahallede proje çalışmaları devam ediyor. İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Amacımız, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini, konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Bununla yetinmiyor, depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz."

Erdoğan, "Savunma sanayi yatırımlarını, deprem bölgesi şehirlerde yoğunlaştıracak bir iskan ve istihdam projesi başlattık. ASELSAN firmamız Malatya'da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor. Altyapısı ve üstyapısıyla depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durup dinlenmeden çalışacağız." dedi.

Deprem bölgesi genelindeki faaliyetleri 1000'den fazla şantiyede 110 bin personelle yürüttüklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Yine deprem bölgesi genelinde yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Hibe yanında 2 yılı ödemesiz, 10 yılı vadeli kredi desteği de içeren bu projelerin ruhsatından inşasına kadar tüm safhalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla denetliyoruz. Tip projeler ve tip sözleşmeler gibi kolaylıklarla sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesini temin ediyoruz. Velhasıl depremle sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Türkiye'nin, maruz kaldığı onca terör saldırısının, darbe girişiminin, gizli-açık kuşatmanın üzerine yaşadığı deprem felaketinin, maddi manevi ağır bir maliyeti olduğunu belirten Erdoğan, bunca insan kaybının ve şehirlerin gördüğü ağır hasarın altından kalkmanın kolay olmadığına işaret etti.

Dünyanın bir başka ülkesinin, Türkiye'nin yaşadıklarını yaşaması halinde tekrar toparlanmasının on yıllar süreceğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Allah'ın izniyle Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız. Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki tüm kayıpları, daha iyisiyle yerine koyacak güce, azme, dirayete sahibiz. Tıpkı yaşadığımız diğer sınamalar gibi depremin de bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye, diplomasisiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, sosyal yapısıyla dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Malatya şahidimiz olsun ki, milletimizin desteği ve duası arkamızda olduğu müddetçe de bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde şehirlerini yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini, mahalle veya köylerindeki muhtarlarını seçeceğini anımsatarak, Cumhur İttifakı olarak bu seçimde de büyükşehirlerde ve illerin bir kısmında işbirliği yaptıklarını belirtti.

- "BİZE KAYBETTİRMEK İÇİN ÇALIŞAN PARTİLER ORTAYA ÇIKTI"

AK Parti'nin, belediyecilik konusundaki beceri ve tecrübesini kimseyle tartışmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, her görev gibi belediye başkanlığının da hizmet yolunda bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayrağı devralan arkadaşımız, emaneti halefine teslim edene kadar ülkesi, milleti, şehri için canla başla çalışacaktır. Malatya Büyükşehir'de ve ilçelerimizin bir kısmında işte böyle bir değişim oldu. Dün şehrimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek, bugün vazifeye talip kardeşlerimizin de aynı şekilde yanlarında olacağız. Tabii bu arada ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık; partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek, kendileri kazanmak değil bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz."

- "BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin siyasetinin, eser ve hizmet siyaseti olduğunu ifade ederek, Hazreti Mevlana'nın "Kamil odur ki; koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözünü aktardı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte bu anlayışla tüm hayatımızı, ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız; sonra sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece 'Öteki ne veriyorsa beş fazlası benden' yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla, bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum."

Mitingi izleyenlere "Malatya'dan öyle bir ses verin ki diğer 80 vilayetimizin tamamından duyulsun" diyen Erdoğan, alandakilere, "Eşi bulunmaz, gönülleri coşturan Malatya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız?", "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız?", "31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?", "Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?", "Malatya ile birlikte Türkiye'nin haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya hazır mıyız?" sorularını yöneltti.

Mitingi izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularına bağırarak "Evet" yanıtını verdi.

- "31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINA DA BERABERCE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazana sayılı günler kaldığını anımsatarak, pazar günü ilk sahura kalkılacağını, gelecek hafta pazartesi günü ise ilk iftarın yapılacağını hatırlattı.

Erdoğan, "Bu mübarek ayda tutacağımız oruçlarımız ve yapacağımız ibadetleri, Allah şimdiden kabul eylesin. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramına da beraberce ulaşmak istiyoruz. Bunun için ramazanı çok iyi değerlendirmemiz, rahmetinden ve bereketinden istifade etmemiz gerekiyor. Malatya'nın, ülkenin ve milletin hayrına olan her hususta yaptığı gibi bu konuda da en ön safta yer alacağına inanıyorum." diye konuştu.

Eser ve hizmet siyasetlerinin gerisinde, vatan toprağının her karışını ve ülke insanının tamamını kuşatan bir müktesebat bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim siyaset ahlakımız 'söylediğini yapma, yapmayacağını söylememe' üzerine kuruludur. Bunun en büyük ispatı da geçtiğimiz 21 yılda yaptıklarımızdır. Mesela bu dönemde Malatya'ya yaklaşık 149 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 5 bin 739 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesini açtık. Gençlik ve sporda 9 bin 170 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Bir stadyum ile 60 spor tesisi inşa ettik. Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7,5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta toplam 1640 yataklı 16 hastanenin de aralarında bulunduğu 71 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. TOKİ vasıtasıyla 24 bin 98 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 4 bin 859 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik."

Söz verdikleri 8 millet bahçesinden beşini tamamladıklarını anlatan Erdoğan, ulaştırmada 36 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 464 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

"Yaparsa AK Parti yapar" diyen Erdoğan, bünyesinde 23 köprü de bulunan Malatya çevre yolunun Hekimhan ayrımına kadar olan 26 kilometresini hizmete sunduklarını, bu yıl sonuna kadar Battalgazi ayrımına kadar olan kesimi trafiğe açacaklarını bildirdi.

Şehir girişindeki Beylerderesi viyadük köprüsü ve Kuzey Kuşak alternatif köprü ve yollarının yapımına devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fırat'ın gerdanlığı Kömürhan köprüsü, tüneli ve bağlantı yolunu, yeni Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü'nü hizmete açtık. Malatya ve Sivas'ı birbirine bağlayan 8 adet tünel ve 14 adet köprüsüyle seyahat süresini 35 dakika azalttık. 104 kilometrelik Malatya-Hekimhan yolunu tamamladık. Elazığ yolundaki Battalgazi Kavşağı bağlantı yolu ve Hanımın Çiftliği Köprüsü'nü bitirdik. Pütürge-Doğanyol yolunun 12,5 kilometrelik kesimini bu yıl açılışa hazır hale getiriyoruz. Kuluncak-Hekimhan yoluna başladık. Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ne Yazlak İltisak Hattı'nı inşa ettik. Sivas-Malatya hızlı demir yolunun etüt projesini tamamladık, Malatya-Elazığ hattıyla ilgili etüt çalışmalarımız devam ediyor. Deprem dolayısıyla hasar gören Malatya-Nurdağı demir yolu kesimindeki çalışmalar sürüyor.

Modernize ettiğimiz Malatya Havalimanı'mızın 2003'te 89 bin olan yolcu trafiği, geçtiğimiz sene 730 bini geçti. Malatya'ya 15 baraj, bir gölet, 20 sulama tesisi, bir yer altı depolama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi, 4 arazi toplulaştırması ve 10 adet HES inşa etik, 6 barajın yapımı sürüyor. İnşaat safhasında yer alan 4 sulama tesisimiz ile toplam 206 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Malatyalı çiftçilerimize toplam yaklaşık 28 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimize bir teknopark, 4 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk."

- "BU YIL ARGUVAN VE KARAYEL, DAHA SONRA DOĞANYOL VE PÜTÜRGE'YE DOĞAL GAZ ARZINI SAĞLAYACAĞIZ"

Büyüklüğü 120 hektarı bulan bir alanı Battalgazi-Yeniköy Sanayi Bölgesi olarak ilan ettiklerini belirten Erdoğan, lisanslı kuru kayısı deposunu şehre kazandırdıklarını söyledi.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nda başlanan ve bin kişinin çalışacağı tekstil tesislerinden üçünün tamamlandığını, birinin de yakında biteceğini açıklayan Erdoğan, istihdamı desteklemek için Malatya'daki işverenlere toplam 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdiklerini dile getirdi.

Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt'a doğal gaz arzını sağladıklarını anlatan Erdoğan, "Bu yıl içinde Arguvan ve Karayel, daha sonra da Doğanyol ve Pütürge'ye de doğal gaz arzını sağlayacağız." dedi.

"Malatya'ya getirdiğimiz yatırımlar, ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmiyor." diyen Erdoğan, alandaki partililere Malatya'ya yapılan hizmetlerin ve yatırımların anlatıldığı bir video izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı bizlere vereceğiniz destekle inşallah hükümet Cumhur İttifakında, yerel yönetimlerde de inşallah bizler el ele vereceğiz ve Malatya'mıza bugüne kadar ne destekler verdiysek çok daha fazlasını inşallah yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımı sizlere emanet ediyorum. Bu emanete sahip çıkmaya var mısınız?" sorusuna Erdoğan, alandaki kalabalıktan "evet" yanıtını aldı.

- NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ile ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak, vatandaşları selamladı.

Erdoğan, konuşması sırasında alandan gelen "Malatya seninle gurur duyuyor" sloganlarına "Ben de sizinle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.

Alandaki "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını okuyan Erdoğan, "Malatya'nın tabiriyle senin Allah'ına gurban." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Çözerse AK Parti çözer", "Sen uzayı fethetmeye devam et, Yeşilyurt bize emanet", "Doğru adamla yola devam", "Söz uçar eser kalır" pankartlarını da okudu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Namık Gören'in de birer konuşma yaptığı mitinge, bazı AK Parti milletvekilleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Malatya'nın üzerini raptiyeyle işaretledi.