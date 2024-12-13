Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

AK Parti Kocaeli 8. İl kongremizin Kocaeli'ne, tüm ilçelerimize, mahallelerimize, buralarda yaşayan kardeşlerime, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Kurulduğu günden itibaren AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti'nin millete ve memlekete hizmet davasına omuz vermiş, hizmet bayrağımızı Kocaeli'nde iftiharla dalgalandıran tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum

AK Parti'nin temsilcisi olduğu dava bir medeniyet davasıdır. Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme, mazluma umut olma, zulme son verme davasıdır.

Türkiye Yüzyılı'nda örnek şehirlerden biri olmaya devam edecektir. 149 kalem projeyi hizmete açtık. Şehir hastanesi standartlarındaki Gölcük Devlet Hastanesi'ni hizmete sunduk.

Kocaeli bir yandan coğrafyamızın dört bir yanına evlatlarının gönderirken bir yandan da coğrafyamızın dört bir yanına yetim kalan, öksüz kalan evlatlarımızı bağrına basan merhamet abidesi şehirlerimizdendir

İlk fetih günlerinden bu yana, Kocaeli'ni vatan yapan şehitlerimize ve gazilerimize, Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kocaeli, bir yandan coğrafyamızın dört bir yanına evlatlarını gönderirken, bir yandan da coğrafyamızın dört bir yanında yetim kalan, öksüz kalan evlatlarımızı bağrına basan merhamet abidesi şehirlerimizdendir.

Tarihimizin ve medeniyetimizin medarı iftiharı Kocaeli'mizin hal dilinden, gönül dilinden anlayan insanları bugün bizi bir kez daha bağrına bastı. Vefanız ve sevdanız dolayısıyla bu güzel şehrin, siz güzel insanlarına kalpten teşekkür ediyorum.

Her kim AK Parti'yi dünyada kabul gören klasik parti işleyişi sınırları içinde değerlendirip ve öyle hareket ederse fena halde yanılır

Öyle vahim durumlarla karşılaşıyoruz ki bu ülkede siyaset yapıyor, milletin ekmeğini yiyor ama bakıyorsunuz ülkeye ve millete açıkça düşmanlık güdüyor.

Tüm kesimleri, inançları ve meşrepleriyle insanımızın her birini samimi, hasbi, harbi, ümitvar, gönül alıcı, çözüm odaklı bir yaklaşımla kucaklayacağız

Bir taraftan eski yol ve dava arkadaşlarımızla ahdimizi tekrar yenilerken diğer taraftan da yeni isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz

Her ne kadar son mahalli seçimlerde arzu etmediğimiz bir neticeyi elde etmiş olsak da bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz

Politikalarımızı güncelleyerek, yönetim tarzımızı geliştirerek önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum

(CHP) Suriye meselesinde açıkça çuvallamalarına rağmen yanlış ısrar etmeyi halen sürdürüyorlar

Suriye meselesi Türkiye'de kimin nerede durduğunu özellikle gösteren bir turnusol olmuştur

Neo-Nazi örgütlerin Avrupa'daki gurbetçilere yaptıklarının benzerlerini maalesef CHP ve yandaşları ülkemizdeki muhacirlere yaptı

Son 22 yılda muhalefetin isabetli tavır sergilediği neredeyse tek bir uluslararası olay yok

SGK'ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz.