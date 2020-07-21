Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Uçak gemisi filomuz genişleyecek

21 Temmuz 2020 Salı 16:42 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 16:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Savunma Sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 30'lara düşürdüklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 milyar dolar bütçeli 700 projeyi yürütüyoruz. Firma sayımız 56'dan bin 500'e çıktı. Türkiye 18 yıl önce 248 milyon dolar olan ihracat yaparken, bu rakam 3 milyar doları geçti." dedi.

Son 2 yılda Akıncı İHA ve Aksungur İHA, Gölbey'in ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Milli İHA motorumuz Anka ile yaptı. Sürü-İHA projesini başlattık. Güvenlik birimlerimize 21 Atak helikopteri teslimatı yapıldı. 15 Anka-İHA, 58 adet Bayraktar İHA, 258 kamikaze mini İHA teslim edildi. Sungur Hava Savunma sistemi envantere girmeye hazır hale geldi." dedi.

Hisar-A'nın envantere girme aşamasında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Bu kapsamda 4 komuta kontrol aracı ile 13 adet silah sistemi aracı ordumuza teslim edildi. Bora füzelerinin teslimatı da devam ediyor. Ülkemizin en önde olduğu alanlarda zırhlı araçlardan bin 800'ü teslim edildi." dedi.

Amfibi Anadolu'nun denize indirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Artık bizim de yarım da olsa uçak gemimiz var. Mil-Gem korvetlerinin 3. ve 4.'sü Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. İlk denizaltımız Piri Reis havuze çekildi. 10 bin tonluk kaldırma kapasiteli yüzer havuzumuz teslim edildi. F16 uçaklarımıza milli dost-düşman tanıma sistemi entegre edildi. Ulak bin yerde kuruldu." dedi.