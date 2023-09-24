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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan'a sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'ı ziyaret etmesi öngörülüyor.

24 Eylül 2023 Pazar 12:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan'a sürpriz ziyaret
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Amerika Birleşik Devletleri'nden perşembe günü dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarına 4 gündür İstanbul'da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı'nın yarın Nahçıvan'a gitmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Görüşmede iki ülke ilişkilerin yanı sıra, Zengezur Koridoru ve Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere yapılan antiterör operasyonu da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı.

Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade etmişti.

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