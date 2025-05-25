Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda:

Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin..." ifadelerini kullandı.