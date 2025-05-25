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Başkan Erdoğan, Necip Fazıl'ı andı: Eserleriyle bugün bile kitlelere yön veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 42'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum' dedi.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 14:03 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl'ı andı: Eserleriyle bugün bile kitlelere yön veriyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda:

Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin..." ifadelerini kullandı.

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