Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş'ı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Yüreğimizde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, gönül mimarı Neşet Ertaş ustayı ebedî âleme irtihalinin 13'üncü yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum.
