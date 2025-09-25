İSTANBUL 25°C / 19°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş'ı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 13. yılında Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüreğimizde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, gönül mimarı Neşet Ertaş ustayı ebedî âleme irtihalinin 13'üncü yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yüreğimizde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, gönül mimarı Neşet Ertaş ustayı ebedî âleme irtihalinin 13'üncü yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum.

