Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bölgemizde teröre yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Irak'ın huzurunu hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık

Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik

Bölgede teröre yer olmadığının altını çizdik.

Geçtiğimiz yıl Irak'a yaptığımız ziyaretle birlikte ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Sayın Sudani'nin ortaya koyduğu irade ve vizyon bu noktaya gelmemizde çok önemli rol oynamıştır

Kalkınma Yolu Projesi, hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Kalkınma Yolu'na ilgi duyan ülkeleri, stratejik projenin parçası olmaya davet ediyorum. Görüşmemizde projenin hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık

Irak'ın, bilhassa Suriye ile komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinin, bölgemizin istikrarı ve huzuru bakımından çok önemli olduğuna inanıyorum.

Irak - Türkiye petrol hattı boru üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz Özellikle elektrik alanında derinleşen işbirliğimizi doğalgaz ve enerjinin diğer alanlarına teşmil etme arzusundayız

İsrail'e karşı elimizden geleni yapmakta mutabık kaldık

İsrail'in Gazze'de başlattığı sonrasında Lübnan'a ve Suriye'ye de taşıdığı saldırgan siyasetinin sonuçları ortadadır. İsrail bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz