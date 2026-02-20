Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Çevre bilinci vatan bilincidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gözlerinin ışıltısı yüreğimi ısıtan, geleceğe dair umutlarımı büyüten siz genç arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin sorumluluk sahibi tüm gençlerini saygıyla selamlıyorum.

Bugün ülkemizin 81 iline yarın dünyanın dört bir yanına düşeceğine inandığım siz cemrelerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Sizlere bakınca sadece doğal afetlerde Hızır gibi yetişen gönül elçilerini değil aynı zamanda kendini dünyanın geleceğinden mesul hisseden, darda kalana yetişmeye, hayat tarzı haline getiren yüksek bir sorumluluk bilinci görüyorum.

"Kendisini vatanı, ülkesi, milleti ve tüm insanlık için cemre olmaya adayan sizleri ve Cemre Vakfımızı tebrik ediyorum.

Gençlerle yürümek ayrı bir gurur. Siz genç kardeşlerime bakınca sadece Türkiye'yi yeşertme ve yaşatma azmini değil aynı zamanda kurdun kuşun hakkını gözeten bir medeniyetin mirasçılarını görüyorum.

Cemre, gücünü ve ilhamını medeniyetimizin kurucu değerlerinden alan, kökü mazide, gözü atide bir bilinç hareketidir.

Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz.

Millet olarak savaş zamanlarında bile fethettiği ülkelerde sadece insanların değil canlı cansız her varlığın hakkına riayet eden, tabiata asla zarar vermeyen, karıncayı dahi incitmeyen medeniyetin mensuplarıyız.

Çevre bilinci bir vatan bilincidir, aynı zamanda bir var olma bilincidir. Çevre bilinci, bir gelecek inşa etme bilincidir.

Son 23 yılda 7,5 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan, Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.

Kötü kokudan ötürü toprakla doldurulması tartışılan Haliç'i tekrar boğazın incisi haline getirdik.

Rüzgar ve güneş enerjisini yaygınlaştırarak yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 62'ye çıkardık.

Tabiatı korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha güzel, temiz bir Türkiye bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz.

Su kaynakları kirletildiğinde, canlılar nefes alamaz hale geldiğinde, yeryüzü insan için artık yaşanmaz hale geldiğinde, teknolojik ilerlemenin hiçbir işe yaramayacağını herkes idrak edecek.

Çevre kirliliği, iklim krizi ve tabiatın bozulan dengesi sebebiyle yaşanan seller, ani hava olayları insanların yanı sıra tüm canlıları olumsuz etkiliyor.

Bir pet şişeyi geri dönüştürdüğümüzde sadece bir atığı bertaraf etmiyoruz aynı zamanda bir canlının hayatını, bir sahilin güzleğini bir çocuğun umudunu da kurtarıyoruz.

Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", bugün gelinen noktada küresel bir çevre hareketine dönüştü.