Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Eğitim Ailesi ile İftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Kahramanlıkları tarihe sığmayan, ordumuzun tarih kitaplarına sığmayan Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, kara toprağı al kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

Şehit ahvadı olan aziz milletimizin nazarında, cennet vatanımızın her karış toprağı Conkbayırı'dır, Gelibolu'dur, Çanakkale'dir ve dost-düşman iyi bilir ki, Çanakkale geçilmez. Cennet vatanımızın her toprağı Çanakkale'dir. Çanakkale Türk milletinin varoluş mücadelesi, epik bir kahramanlık hikayesidir.

Son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız. Dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez. İnşallah Çanakkale dünya durdukça Türk milletinin varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır.

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak kaldıraç, şüphesiz nitelikli, milli ve zamanın ruhunu yakalamış bir eğitim sistemidir.

821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık

Türkiye'nin son 23 yılda eğitimde aldığı mesafenin lokomotifi, kuşkusuz öğretmenlerimiz olmuştur.

Öğretmene yönelik bırakın şiddeti, en küçük bir saygısızlığı bile kabul etmemiz veya hoş görmemiz mümkün değildir.

Şunu bir defa herkes bilmeli ve anlamalıdır: Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir.

Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini vurguluyorum

Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz

Çocuklarımızı, gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır