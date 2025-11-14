İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3369
  • EURO
    49,3464
  • ALTIN
    5589.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zulme karşı hakkı savunacağız
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zulme karşı hakkı savunacağız

Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Doğru her zaman kendine bir yol bulur. Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız.' ifadelerini kullandı.

AA14 Kasım 2025 Cuma 15:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Eğitim ve kültür sahasındaki faaliyetlerini bu anlayışla sürdüren vakfımızın geçen hafta MEB ile imzaladığı protokolle bütün bu çalışmalarını yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz

Ortaya koyduğu mücadeleyle tüm dünyada hafızalara kazınan, zulme rıza göstermeyip adaletin sesiyle haykıran şehit Malcom X'i de rahmetle ve hürmetle anıyorum

Merhum Malcom X tehditler karşısında yılmadı, zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi, karizmatik ve cesur kişiliğiyle ırkçılığa meydan okudu ve eşitsizliğe baş kaldırdı

Her iki isim de vicdan ve adaletin, hak ve hakikatin farklı coğrafyalardaki gür ve mağrur sesi oldu.

İsrail'in tüm ihlallerine rağmen yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere Sudan'da, Yemen'de, Somali'de ve daha pek çok yerde zor günler geçiren tüm mazlumlara gerek şahsım, eşim ve milletim adına buradan dayanışma mesajlarımı yolluyorum.

İnsanlık, binlerce yıllık tarihinde şuna defalarca kez şahitlik etmiştir: Haksızlığın karanlığı, hakikatin ışığını asla bastıramaz. Doğru, eninde sonunda kendine bir yol bulur, bir mecra açar ve çağlayan bir ırmak misali gönüllere akar.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • İnsan Hakları Konferansı
  • yankılar sergisi

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.