Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Eğitim ve kültür sahasındaki faaliyetlerini bu anlayışla sürdüren vakfımızın geçen hafta MEB ile imzaladığı protokolle bütün bu çalışmalarını yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz

Ortaya koyduğu mücadeleyle tüm dünyada hafızalara kazınan, zulme rıza göstermeyip adaletin sesiyle haykıran şehit Malcom X'i de rahmetle ve hürmetle anıyorum

Merhum Malcom X tehditler karşısında yılmadı, zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi, karizmatik ve cesur kişiliğiyle ırkçılığa meydan okudu ve eşitsizliğe baş kaldırdı

Her iki isim de vicdan ve adaletin, hak ve hakikatin farklı coğrafyalardaki gür ve mağrur sesi oldu.

İsrail'in tüm ihlallerine rağmen yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere Sudan'da, Yemen'de, Somali'de ve daha pek çok yerde zor günler geçiren tüm mazlumlara gerek şahsım, eşim ve milletim adına buradan dayanışma mesajlarımı yolluyorum.

İnsanlık, binlerce yıllık tarihinde şuna defalarca kez şahitlik etmiştir: Haksızlığın karanlığı, hakikatin ışığını asla bastıramaz. Doğru, eninde sonunda kendine bir yol bulur, bir mecra açar ve çağlayan bir ırmak misali gönüllere akar.