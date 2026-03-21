21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı'nda ''barış'' vurgusu: Yeni başlangıçların sembolü oldu
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı'nda ''barış'' vurgusu: Yeni başlangıçların sembolü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen 'Nevruz Yenigün Programı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajda, 'Kardeşlerimizin Nevruz gününü tebrik ediyorum. tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Nevruz yeni başlangıçların sembolü oldu.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen "Nevruz Yenigün Programı"na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Aziz milletim, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nevruz etkinliğimizi bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz.

* Suriye, Irak ve savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin nevruzunu kutluyor bölgedeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.

* Tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

* Nevruzun getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.

