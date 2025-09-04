Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ömer Tuğrul İnançer'i anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye adayan değerli mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
