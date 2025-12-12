Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşkabat'ta: Barış için elimizi taşın altına koymalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Türkmenistan'ın her başarısıyla övünüyoruz.
* Bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeyiz.
* Türkiye ve Türkmenistan kardeş ülkedir.
* Türkmenistan'ın barışçı vizyonunu destekliyoruz.* Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz.
* Kırılganlıkların arttığı bir dönemdeyiz. Barış için elimizi taşın altına koymalıyız.* Barış ve güvenlik kuşağı oluşturma gayretindeyiz.
* Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.
* Gazze'de kalıcı ateşkes temel önceliğimizdir. Ateşkes kırılgan, sürece destek şart.* Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür
* Uluslararası toplum Filistin'e borcunu ödemeli.
* İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali devam ediyor.
* Türkiye arabuluculukta önde gelen aktör.
* Etiyopya-Somali anlaşmazlığını çözüm için Ankara sürecini yürüttük.