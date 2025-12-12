İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşkabat'ta: Barış için elimizi taşın altına koymalıyız

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kırılganlıkların arttığı bir dönemdeyiz. Barış için elimizi taşın altına koymalıyız.' dedi.

HABER MERKEZİ12 Aralık 2025 Cuma 08:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşkabat'ta: Barış için elimizi taşın altına koymalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türkmenistan'ın her başarısıyla övünüyoruz.

* Bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeyiz.

* Türkiye ve Türkmenistan kardeş ülkedir.

* Türkmenistan'ın barışçı vizyonunu destekliyoruz.

* Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz.

* Kırılganlıkların arttığı bir dönemdeyiz. Barış için elimizi taşın altına koymalıyız.

* Barış ve güvenlik kuşağı oluşturma gayretindeyiz.

* Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.

* Gazze'de kalıcı ateşkes temel önceliğimizdir. Ateşkes kırılgan, sürece destek şart.

* Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür

* Uluslararası toplum Filistin'e borcunu ödemeli.

* İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali devam ediyor.

* Türkiye arabuluculukta önde gelen aktör.

* Etiyopya-Somali anlaşmazlığını çözüm için Ankara sürecini yürüttük.

