Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşkabat'ta: Barış için elimizi taşın altına koymalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuştu.

* Türkmenistan'ın her başarısıyla övünüyoruz.

* Bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeyiz.

* Türkiye ve Türkmenistan kardeş ülkedir.

* Türkmenistan'ın barışçı vizyonunu destekliyoruz.

* Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz.

* Kırılganlıkların arttığı bir dönemdeyiz. Barış için elimizi taşın altına koymalıyız.

* Barış ve güvenlik kuşağı oluşturma gayretindeyiz.

* Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.

* Gazze'de kalıcı ateşkes temel önceliğimizdir. Ateşkes kırılgan, sürece destek şart.

* Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür

* Uluslararası toplum Filistin'e borcunu ödemeli.

* İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali devam ediyor.

* Türkiye arabuluculukta önde gelen aktör.

* Etiyopya-Somali anlaşmazlığını çözüm için Ankara sürecini yürüttük.