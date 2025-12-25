Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den Avustralya'ya yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

Mübarek üç aylarınızı ve bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'inizi tebrik ediyorum.

Müslümanlar olarak Filistin'de Lübnan'da Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sınırımızın öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak, ayağa kaldırmak için çaba gösteriyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor pic.twitter.com/MfluXdZmLR — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 25, 2025

"KRİTİK BİR MİSYONU YERİNE GETİRİYOR"

Bu sene 21'inci yaşına giren Uluslararası Demokratlar Birliği, Avrupa'nın 17 ülkesinde 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesiyle çok önemli çalışmalar icra ediyor. Birlik, gurbeti sılaya dönüştüren yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile sağ olsun yakından ilgileniyor. Avrupa'nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Uluslararası Demokratlar Birliği geliştirdiği projelerle kritik bir misyonu yerine getiriyor.

Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz.

Kültürel Irkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi husumeti körükleyen fiil ve söylemlere karşı mücadele yürüten birliğimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Birliğin bu noktaya gelmesinde payı olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anavatanından binlerce kilometre uzakta yaşayan kardeşlerimizin demokratik ve aktif katılımlarının yükseltilmesi, asimile olmadan bulundukları topluma entegrasyonu, ticari, ekonomik ve sosyal alanda güçlü bir varlık gösterebilmesi ve her alanda daha... pic.twitter.com/xbLRrZVra6 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 25, 2025

"YURT DIŞINDAKİ VARLIĞIMIZ HİÇ KOLAY OLMADI"

Yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması, hiç ama hiç kolay olmadı. Rüzgara karşı yürüdük. Irkçı saldırılara maruz kaldık, yaban ellerde tutunabilmek için herkesten fazla çalıştık, ötelendik, horlandık, fidan gibi gençlerimizi gözleri ışıl ışıl yavrularımızı ırkçı teröre kurban verdik.