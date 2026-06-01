Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Toplantımızda aldığımız kararlara geçmeden önce, tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyorum. Bayramlar mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, 86 milyonun ve tüm Müslümanların aynı duada buluştuğu müstesna zaman dilimleridir. Bu bayramda da milletimizin kenetlendiğini, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduk.

9 günlük tatilde vatandaşlarımız memleketlerinde oldular, aileleriyle birlikte dolu dolu geçirdiler.

Rabbim tüm kardeşlerimizin haclarını kabul eylesin. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını temenni ediyorum. Bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sararken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımız milletçe yüreğimizi dağlamıştır.

Gerekli ölümlü kaza sayısı gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yoğun trafik tedbirleri gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde kayda değer iyileşmeler sağlanmıştır.

Vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum.

"ULAŞIMDA DEV YATIRIMLAR YAPTIK"

Bugün dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Son 23 yılda ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Yatırımlarımız sayesinde 2002'de 6 bin 101 olan bölünmüş yol uzunluğumuz 30 bin 51 km'ye çıktı. 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlandı.

Bir şehrin alınmasıyla tarihte yeni bir devir açılmaz. Gerçekte yapılan bir şehrin fethiyle beraber ruhların fethi kalplerin fethidir. İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla asıl kalpler fetholunmuş.