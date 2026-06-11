Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Milletimizin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız.

Hamurumuzun özü dayanışmadır. Yarayı sarmak, bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz.

Kızılay bu milletin yüz akıdır, bu ülkenin övünç kaynağıdır. Milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır.