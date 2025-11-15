Cumhurbaşkanı Erdoğan, 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gençler bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etek başka bir gayemiz yok. Bugün yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu, bereketli toprakları ile medeniyetlere beşiklik etmiş Adıyamanımızda siz kıymetli kardeşlerimizle bir aradayız

"BİZ, YARALARI SARMANIN DERDİNDEYİZ"

Bizim, insanımızın derdine çare bulmaktan, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretmekten başka hiçbir amacımız yok. Bakın şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Biz, yaraları sarmanın derdindeyiz. Biz, taş üstüne taş koymanın, ülkeye ve millete eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de zaten çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz demeden, sizin için çalışıyor, sizi bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmak için adeta çırpınıyoruz.

Bu şehir, sabrıyla dağlar gibi duran, acıyı bağrına basıp yeniden ayağa kalkmayı bilen milletin adeta canlı hafızasıdır.

Adıyaman, kardeşliğin, vefanın dayanışmanın ve dirilişin şehirleşmiş halidir.

6 Şubat tarihinde Adıyaman gerçekten çok büyük bir acı yaşadı, yıkım yaşadı. 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz asrın felaketinde, 11 ilimiz zarar gördü. Bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabrı cemil diliyorum. Millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık.

Devasa bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık. Bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdindeyken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken depremzede kardeşlerimizi kışkırtanlar oldu.

MUHALEFETE "DEPREM TURSTLERİ" TEPKİSİ

Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip yolları buralara düşmeyen deprem turistlerini gördük. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları, medyada ve sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları, meydanlarda bol keseden atıp tutanları ne gören var ne duyan. Sandıklar kapandı, seçim bitti.. Mürailerin de deprem bölgesiyle işi bitti. Biz ise depremzedeleri hiç yalnız bırakmadık.

"MİLLETÇE KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞDUK"

Sadece enkazları kaldırmadık. Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk.

Toplam 45 bin 342 yuvamızı daha teslim ediyoruz. Böylece 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Millete ve memlekete hiçbir hayrı dokunmayan sanal gündemler umurumuzda bile değil.

Biz sadece işimize bakıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri her ne pahasına olursa olsun tutmaya bakıyoruz. Tüm gayretimiz sizleri bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak içindir.

Biz lafla değil, eserle konuşan bir anlayışın sahibiyiz.

Bugün deprem bölgesindeki 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. Günde 550 yeni konut yapıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri, 'kazanırsak Türkiye'yi uyum içinde yöneteceğiz' dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Sözlerine bakıyorsunuz ne nezaket, ne derinlik ne de tutarlılık var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor, sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene helal olsun.

CHP Genel Başkanının dürüstlükten ve siyasi olgunluktan uzak üslubu, en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir.