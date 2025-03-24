Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Beştepe'deki Kabine Toplantısı sona erdi. 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Son güne kadar dayanışma, paylaşma, kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerifin manasına uygun bir şekilde idrak etmeye çalışacağız.

Ülkemiz içinde bir taraftan belediyelerimiz bir taraftan sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor halini hatırını soruyoruz. Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanların imdadına koşuyoruz. Onlara kol kanat germeyi azimle sürdürüyoruz.

TÜRKİYE'SİZ AVRUPA GÜVENLİĞİ OLAMAZ

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hararetli tartışmalar Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin olmayacağını göstermiştir. Avrupa'nın ülkemize olan ihtiyacı açıkça ikrar edilmeye başlandı. Türkiye ile münasebetlerinin önemini idrak ediyorlar. Küresel ölçekte meydana gelen hızlı ve ani değişiklikler daha fazla diyaloğa ve kurumsal iletişime ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor.

Barışın kaybedeni olmayacağını her platformda vurguluyoruz.

Bölgemizin bir an önce istikrarsızlık ve çatışma anaforundan çıkması için çalışıyoruz.

Gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitler Çanakkale'de koyun koyuna yatmaktadır. Çanakkale ruhu hem millet olarak hem de kardeşlerimizle bizi birbirimize bağlayan yüksek bir şuurdur. İnşallah bu şuuru yaşatmaya yüceltmeye devam edeceğiz.

Faşizan dil millet karşısında zaman kaybetmiştir. Onlar ne yaparsa yapsın biz milletimizi terör musibetinden kurtarmaya kararlıyız. Biz 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Biz yıldızı en çok parlayan ülkelerinden birini 'Türkiye'yi yönetiyoruz. Kardeşliğin evrensel dilini yüceltmekten geri durmayacağız.

İstanbul merkezli bir yolsuzluk operasyonunun ardından ana muhalefet partisi yönetici tarafından sokak çağrısı sonrası ortaya çıkan ve kısa sürede şiddet harekete dönüşen olayları ibretçe takip ettik. Marjinal örgütlerin beş günde 123 güvenlik görevlimiz yaralandı. Rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca en basiretsiz seviyesiz hukuk yoksunu açıklamalara imza atmışlardı.

Bunların tek sorumlusu ana muhalefet partisi lideridir. Elbette bunların siyasi hesabı mecliste, hukuki hesabı ise yargı önünde sorulacaktır. Çok çapsız ana muhalefet partisi vardır. Bunlara belediye büfesi bile teslim edilmeyeceği tekrar ortaya çıkmıştır. İSKİ skandalından tam 32 yıl sonra tek parti faşizminden 80 yıl sonra bu millete yeniden bir dejavu yaşattılar. Tek parti döneminde sandığın neye hizmet ettiği seçim denilerek nasıl bir tiyatro oynandığını dün bizzat görmüş olduk. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların rüşvetlerin usulsüzlüklerin hesabını verin. Tutuklanan kişilere her şeyiyle kefilseniz çıkın bunu adam gibi açıkça söyleyen. Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Zihniyetini aldığınız banka soyguncusu marjinal sol örgütleri polisimizin üzerine salmayın.

İnanmadan oynanan her oyun gibi bunların şovu da perde kapanınca bitecektir. Şayet zerre kadar saygıları kaldıysa ülkeye ve millete yaptıklarından dolayı utanç duyacaklardır. Ülkenin geleceği ve selameti adına ümidimizi de yitirmek istemiyorum. Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası yok.