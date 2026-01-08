İSTANBUL 17°C / 3°C
8 Ocak 2026 Perşembe
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin dünkü Beykoz mitingindeki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

8 Ocak 2026 Perşembe 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026'da Beykoz'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

