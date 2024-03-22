Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine tepki: Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net kapanmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'nın Belediye Meydanı'ndan düzenlenen mitinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Şu an meydanda 45 bin kişi var.

* Bin yıldır ocağımız, yurdumuz olan Selçuklu atalarımızın gözbebeği Çankırı'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

*Çankırı bizi hiç yalnız bırakmadı rekor oy oranlarıyla daima davamıza, mücadelemize sahip çıktı.

* Çankırılı kardeşlerimiz vefalı olduklarını 14-28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha gösterdi. Yüzde 78'e yaklaşan oy oranıyla tarih yazdınız. Türkiye'de bize en çok destek veren 3. il oldunuz.

* Kentsel dönüşüm ve TOKİ bizden. Fabrikalar da Başkan Hüseyin Bey'den. Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yanındayım.

* Sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum.

* 23 farklı ilimizi ziyaret ettim. Toplumun her kesiminden insanımızla kucaklaştık.

* Burada 45 bin kişi Karabük'te de 40 bin kişi meydandaydı. Yarın Ankara, pazar günü İstanbul mitinglerimizi yapacağız. Eserlerimizin ve resmi açılışlarını gerçekleştirdik.

* Ankara'da yarenler çok; Ankara'daki yarenleri benim Çankırılı kardeşlerim tek teke telefon ile arayıp Altınok kardeşimizi kazandıracağız.

* Deprem bölgesinde inşasını tamamladığımız 76 binden fazla konutun kurasını çekerek depremzede kardeşlerimizi konutlarını teslim ettik. Bizim gündemimizde deprem bölgesi var, dünyanın dört bir yanındaki kardeşimiz var.

* Bizim gündemimizde içinde bulunduğumuz asra Türk mührünü vurmak var. Gündemimizde ihracatı artırmak, tarımını, sanayisini artırmak var. Gündemimizde Türkiye'yi devler ligine yükseltmek var.

* Bir dönem toplu iğne üretemezken, tabanca yapamıyorken kendi gemimizi, savaş uçağımızı imal eder hale geldik. Her türlü ambargoya rağmen 5. nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yapamaz dediler yaptı ki uçamaz dediler uçurduk.

* Bu başarıyı küçümsemeye çalışsalar da KAAN, dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku saldı. Bunun ne manaya geldiğini bilenler KAAN'ı yakından takip ediyor. Gök vatanımızı KAAN ile koruyacağız.

* Terör örgütleri için hiçbir yer güvenli değil. Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz.

* CHP'nin durumu içler acısı. Vizyon, proje, eser... İcraat desen hak getire. Biz hizmet ve eser bırakıyoruz, muhalefet bavullarla, valizlerle taşınan paralar dışında elle tutulur işi yok. Dolarla, avrolar çantalarda, nereye kadar böyle gideceksiniz? 31 Mart'a kadar.

* 31 Mart'ta benim milletim sizi sandıklara gömecek. Şaibeli paralarla saatlerce kule yapıyorlar, açıkla deyince sağa sola saldırıyorlar. Değişimden bahsediyorlardı, sonuç tam fiyasko. Genel başkan değişti ama cuntacı kodlarında zerre dönüşüm olmadı.

* Genel başkanları tıpkı selefi gibi darbe sever çıktı. TV'den gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Belli yaşın altındakiler darbeye girişirse bu doğruymuş, kafaya bakın. Şimdi Bay bay Kemal'e Ankara'da daire tuttular orada istirahat ediyor.

* Demokrasiyi özümsemiş genel başkanlar böyle şeyler söylemez. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet liderine rastlayamazsınız.

* Özgür Efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır.

* Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız.

* Genel Başkanlık koltuğunda oturan kişi değişti ama CHP'nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre miskal dönüşüm olmadı.

* Özgür Efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır.

* Darbeye girişenler karşısında bizi bulur, milleti bulur. Değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır. Özgür efendinin darbelerle hayatları kararanlar olmak üzere Türkiye'ye özür borcu vardır.

* Milletimiz ve uğruna bedeller ödediğimiz demokrasi adına bunun takipçisi olacağız. Vatandaşımızın da bunlara hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum. Milli iradeye düşman zihniyetle karşılaşmaktan üzüntü duyuyoruz.

* Çankırı'ya son 21 yılda 55 milyar lira yatırım yaptık. Yaparsa AK Parti yapar.

* Çankırı çiftçilerimize toplam 18 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. İstihdamı desteklemek için iş verenlerimize 1,2 milyar lirayı aşan prim teşviki verdik.