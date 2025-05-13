Kıymetli Şahbaz Şerif kardeşim, Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Kıymetli @CMShehbaz kardeşim,



Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir.... https://t.co/NePsq2Lr3O — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2025

"Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz" diyen Erdoğan, "Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. "Pakistan, Türki dosti zindabad!" dedi.

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