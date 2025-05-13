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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan mesajı: İyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in X paylaşımını alıntı yaparak 'Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum' dedi.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 22:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan mesajı: İyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz
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Kıymetli Şahbaz Şerif kardeşim, Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir" dedi.

"Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz" diyen Erdoğan, "Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. "Pakistan, Türki dosti zindabad!" dedi.

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