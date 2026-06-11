İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2026 Perşembe / 26 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1569
  • EURO
    53,3389
  • ALTIN
    6047.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paşinyan'a tebrik: Hükümeti kurma çalışmalarınızda başarılar dilerim
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paşinyan'a tebrik: Hükümeti kurma çalışmalarınızda başarılar dilerim

Ermenistan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanan Başbakan Nikol Paşinyan'ı tebrik ettiğini duyurdu.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paşinyan'a tebrik: Hükümeti kurma çalışmalarınızda başarılar dilerim
ABONE OL

Ermenistan basını Ermenistan Başbakanlığı'na dayandırarak verdiği bir haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan parlamento seçimlerinde Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığı zafer vesilesiyle Başbakan Nikol Paşinyan'ı tebrik ettiği kaydedildi.

Paşinyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm

Haberde, Erdoğan'ın Paşinyan'ı üçüncü kez hükümeti kurma çalışmalarına başarılar dilediği kaydedildi. Açıklamada, "Milletim ve şahsım adına, 7 Haziran 2026 tarihinde Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde liderliğini üstlendiğiniz 'Sivil Sözleşme' Partisi'nin elde ettiği başarıdan ötürü sizi en kalbi duygularımla tebrik eder, üçüncü kez hükümeti kurma çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Paşinyan'dan Türkiye vurgusu

ERMENİSTAN PARLAMENTO SEÇİMLERİ

Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerinde oyların bariz çoğunluğunu alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 49'unuu alarak kazanmıştı.

Ermenistan'daki seçimde sayım kararı! Sandıklar tekrar açılacak

ÖNERİLEN VİDEO

Tünele akan su ulaşımı aksattı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.