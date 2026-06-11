Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paşinyan'a tebrik: Hükümeti kurma çalışmalarınızda başarılar dilerim

Ermenistan basını Ermenistan Başbakanlığı'na dayandırarak verdiği bir haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan parlamento seçimlerinde Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığı zafer vesilesiyle Başbakan Nikol Paşinyan'ı tebrik ettiği kaydedildi.
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Haberde, Erdoğan'ın Paşinyan'ı üçüncü kez hükümeti kurma çalışmalarına başarılar dilediği kaydedildi. Açıklamada, "Milletim ve şahsım adına, 7 Haziran 2026 tarihinde Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde liderliğini üstlendiğiniz 'Sivil Sözleşme' Partisi'nin elde ettiği başarıdan ötürü sizi en kalbi duygularımla tebrik eder, üçüncü kez hükümeti kurma çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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ERMENİSTAN PARLAMENTO SEÇİMLERİ
Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerinde oyların bariz çoğunluğunu alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 49'unuu alarak kazanmıştı.
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