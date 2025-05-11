Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in ''İstanbul'' teklifine cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.

PUTİN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Barış için İstanbul teklifi! Putin: Başkan Erdoğan'dan ricada bulunacağım

Başkan Erdoğan görüşme sırasında açıkladı: Türkiye ev sahipliğine hazır

Putin'in İstanbul teklifine Zelenski'den cevap

Putin'in "İstanbul" önerisiyle ilgili ilk açıklama