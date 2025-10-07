İSTANBUL 19°C / 13°C
7 Ekim 2025 Salı
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan'ı anma mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan'ı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında yad etti.

7 Ekim 2025 Salı 12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan'ı ahirete irtihalinin birinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • recai kutan
  • anma mesajı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.