İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3405
  • EURO
    36,3581
  • ALTIN
    3019.44
  • BIST100
    9961.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Regaip Kandili' mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Regaip Kandili' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili'ni kutlayarak 'Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib'in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 19:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Regaip Kandili' mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib'in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.