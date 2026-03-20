  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize Valiliği'ne ziyaret: Şeref Defteri'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize Valiliği'ne ziyaret: Şeref Defteri'ni imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından çıkışta çocuklarla fotoğraf çektirip onlara bayram harçlığı veren Erdoğan, Rizeli vatandaşlarla bayramlaşma programına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

20 Mart 2026 Cuma 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Rize'de kıldığı cuma namazının ardından Valiliğe geçti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, polis tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra makamında Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretin ardından çıkışta çocuklarla fotoğraf çektirip onlara bayram harçlığı veren Erdoğan, Rizeli vatandaşlarla bayramlaşma programına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

