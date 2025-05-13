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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna çağrısı... ''Barış fırsatı kaçırılmamalı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

AA13 Mayıs 2025 Salı 14:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna çağrısı... ''Barış fırsatı kaçırılmamalı''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabulünde, Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabulünün ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücü'nün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti.

Türkiye'nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede işbirliği beklediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO'nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını ifade ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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